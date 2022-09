Slo, spytta og nekta å betala

Politiet rykka ut i halvfem-tida i natt, etter at ein kvinneleg passasjer ikkje ville betale for taxituren sin i Sandnes. Ifølge taxisjåføren både slo og spytta passasjeren. Politiet slår fast at dei ikkje har lukkast i å ordne opp og at siste nytt er at partane vurderer å anmelde kvarandre.