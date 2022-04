Slo til to russ

To russejenter (18) ble slått av en russegutt (18) idet de hjalp en bussjåfør med å få ut gutten fra bussen på Lauvik i Sandnes. Gutten hadde dunket borti en annen gutt og disse to hadde da begynt å krangle, som gjorde at sjåføren ville ha dem ut.

Jentene hadde mindre skader i ansiktet og ble tilsett av helsepersonell på stedet. Mistenkte ble avhørt og vil bli anmeldt.