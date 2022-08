Slo til drosjesjåfør

Ein taxisjåfør i Sandnes melde rett før midnatt om at han var blitt slått av nokre kundar som nekta å betale for turen. Kundane hadde også skada frontruta på bilen hans. Ei politipatrulje fekk kontakt med to menn i 20 åra, som hadde vore involverte i hendinga. Dei blir meldt til politiet.