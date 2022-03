Slo taxisjåfør

En mann i begynnelsen av 20 årene ble tatt med til arresten for avrusing etter at han hadde slått taxisjåføren og knust vindusruten i taxien i Kopervik på Karmøy ved tre tiden natt til søndag. Taxisjåføren ble ikke skadd. Politiet melder at 20 åringen var lite samarbeidsvillig, og ble tatt med til arresten.