Slo seg vrang i politibilen

En mann i midten av 30-årene er anmeldt for forulemping av offentlig tjenesteperson og ordensforstyrrelse etter at han utagerte både på et utested i Smedasundet i Haugesund og i politibilen. Vektere ba politiet om hjelp til å håndtere mannen på utestedet. Politiet kom til stedet og overtok gjesten som for sette han i arresten for avrusning. Mannen utagerte også i politibilen.