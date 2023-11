Slo etter hotelltilsette

Klokka 01.45 kom det melding til politiet frå eit hotell i Stavanger om at ein gjest hadde prøvd å slå etter dei tilsette. Det viste seg å vera ein mann i 30-åra, som blir meldt til politiet for kroppskrenking. Ein annan mann i same alder blei vist vekk frå hotellet.