Slo Didrik med 15 centimeter

Like før midnatt blei det målt 15 centimeter høgare vasstand på torget i Skudeneshavn, samanlikna med springfloa for tre veker sidan. Heile torget i byen var dekka av sjøvatn ved midnatt. Det same var kjellarar i området, skriv Haugesunds Avis.