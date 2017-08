– Det er helt fantastisk! Det er utrolig mange andre gode filmer som er laget, men med disse gutta her på laget så tok vi den, sier regissør Erik Poppe.

Tidenes mestvinnende film i Amanda-historie, «Kongens nei», ble tildelt priser i kategoriene for beste norske kinofilm, beste mannlige birolle, beste filmmanus, beste produksjonsdesign/scenografi, beste visuelle effekter, beste musikk, beste klipp og beste lyddesign.

– Selv om vi mottar mange priser, blir jeg ikke blasert overhodet. Jeg setter umåtelig stor pris på det. Det er så mye talent i norsk film for tiden at jeg blir helt rørt, sier Poppe.

Filmen var nominert til hele 13 priser, da Amanda-prisutdelingen gikk av stabelen for 33. gang i Haugesund i kveld.

Har truffet mange generasjoner

Poppe tror suksessen blant annet skyldes all innsatsen som ble lagt ned for å få historien så riktig som mulig i forhold til hva som faktisk skjedde. Dette gjorde det lettere for alle som jobbet med filmen å kjenne at det var betydingsfult, mener regissøren.

– Det som har overrasket oss er at den har truffet så mange generasjoner, og at de unge ble så begeistret for filmen. Dette er ikke bare ren underholdning, men vår alles historie, sier Poppe.

Han legger til at det har vært et eventyr å få lov til å fortelle historien om om kong Haakons flukt under den tyske invasjonen av Norge i 1940.

– Da vi var ferdige med filmen, var jeg så sliten at jeg tenkte at jeg kom til å dø. Derfor er det deilig å være her i dag og få lov til å oppleve dette, sier Poppe.

Erik Poppe var svært fornøyd etter kveldens prisutdeling. Her sammen med Jesper Christensen og Arthur Hakalahti. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Pia Tjelta ledet showet

I løpet av festforestillingen ble det blant annet delt ut priser i klassene for beste norske kinofilm, beste barnefilm, beste kvinnelige hovedrolle og birolle, beste mannlige hovedrolle og birolle, beste foto, beste filmmanus og beste dokumentarfilm.

Pia Tjelta ledet kveldens prisutdeling, som ble sendt på TV 2.

Dette var de nominerte til – og vinnerne av – kveldens priser:

Beste norske kinofilm

Kongens nei – Produsenter Finn Gjerdrum og Stein B. Kvae for Paradox, regi Erik Poppe vinner prisen for beste norske kinofilm.

Børning 2 – Produsenter Marcus Brodersen og John M. Jacobsen for Filmkameratene, regi Hallvard Bræin

Dyrene i Hakkebakkeskogen – Produsenter Ove Heiborg, Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen for Qvisten Animasjon, regi Rasmus A. Sivertsen

Beste barnefilm

Dyrene i Hakkebakkeskogen – Produsenter Ove Heiborg, Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen for Qvisten Animasjon, regi Rasmus A. Sivertsen vinner prisen for beste barnefilm.

Snekker Andersen og Julenissen – Produsenter Are Heidenstrøm og Martin Sundland for Fantefilm, regi Terje Rangnes

Tungeskjærerne – Produsent Ingvil Giske for Medieoperatørene, regi Solveig Melkeraaen

Beste regi

Izer Aliu – Fluefangeren vinner prisen for beste regi.

Erik Poppe – Kongens nei

Kim Hiorthøy – The Rules for Everything

Beste kvinnelige skuespiller

Ruby Dagnall – Rosemari vinner prisen for beste kvinnelige skuespiller.

– Dette er veldig stas og jeg ble veldig overrasket! Jeg ble 17 år for en uke siden, så jeg kan ikke feire med champagen i kveld da, sa Dagnall etter at hun hadde mottatt prisen.

Tuva Novotny – Rosemari

Tindra Hillestad Pack – The Rules for Everything

Ruby Dagnall vant prisen for beste kvinnelige skuespiller for rollen i Rosemari. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Beste mannlige skuespiller

Kristoffer Joner – Hjertestart vinner prisen for beste mannlige skuespiller.

– Jeg har ikke noen takketale, men takk for meg og så snakkes vi senere, sa Joner da han mottok prisen.

Anders Baasmo Christiansen – Hoggeren

Jesper Christensen – Kongens nei

Kristoffer Joner – Hjertestart vinner prisen for beste mannlige skuespiller. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Beste kvinnelige birolle

Sarah Francesca Brænne – The Rules for Everything vinner prisen for beste kvinnelige birolle.

Gisken Armand ­– Gilberts grusomme hevn

Kjersti Tveterås – Løvekvinnen

Beste mannlige birolle

Karl Markovics – Kongens nei vinner prisen for beste mannlige birolle.

Anders Baasmo Christiansen – Kongens nei

Bjarne Syversen og Terje Syversen – Hoggeren

Beste filmmanus

Harald Rosenløw Eeg og Jan Trygve Røyneland – Kongens nei vinner prisen for beste filmmanus.

Hilde Susan Jægtnes, Jorge Camacho og Arild Andresen – Hjertestart

Izer Aliu – Fluefangeren

Beste foto

Øystein Mamen – The Rules for Everything vinner prisen for beste foto.

Nils Eilif Bremdal – Fluefangeren

John Christian Rosenlund – Kongens nei

Beste produksjonsdesign/scenografi

Peter Bävman – Kongens nei vinner prisen for beste produksjonsdesign/scenografi.

Karl Júlíusson – Løvekvinnen

Maria Ducasse – The Rules for Everything

Beste visuelle effekter

Arne Kaupang – Kongens nei vinner prisen for beste visuelle effekter.

Torgeir Busch, Ivar André Rystad og Lars Erik Hansen – Børning 2

Álvaro Alonso Lomba – Dyrene i Hakkebakkeskogen

Beste musikk

Johan Söderqvist – Kongens nei vinner prisen for beste musikk.

Gaute Storaas – Dyrene i Hakkebakkeskogen

Kim Hiorthøy – The Rules for Everything

Beste klipp

Einar Egeland – Kongens nei vinner prisen for beste klipp.

Even Sigstad – Supervention 2

Robert Stengård – Barneraneren

Beste lyddesign

Christian Schaanning – Kongens nei vinner prisen for beste lyddesign.

Petter Fladeby og Vidar Grande – Børning 2

Baard H. Ingebretsen og Tormod Ringnes – Dyrene i Hakkebakkeskogen

Beste kortfilm

Min søster – regi Liv Joelle Barbosa Blad, produsent Nina Maria Barbosa Blad for Barbosa Blad Film vinner prisen for beste kortfilm.

Fanny – regi Halfdan Ullmann Tøndel, produsent Andrea Berentsen Ottmar for Frokost film

The Absence of Eddy Table – regi Rune Spaans, produsent Eric Vogel for Tordenfilm

Beste dokumentarfilm

Nowhere to Hide – regi Zaradasht Ahmed, produsent Mette Cheng Munthe-Kaas for Ten Thousand Images vinner prisen for beste dokumentarfilm.

69 minutter av 86 dager – regi Egil Håskjold Larsen, produsent Tone Grøttjord-Glenne for Sant & Usant

Tungeskjærerne – regi Solveig Melkeraaen, produsent Ingvil Giske for Medieoperatørene

Nowhere to Hide – regi Zaradasht Ahmed, produsent Mette Cheng Munthe-Kaas for Ten Thousand Images vinner prisen for beste dokumentarfilm. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Beste utenlandske kinofilm

Manchester by the Sea – regi Kenneth Lonergan, distributør United International Pictures vinner prisen for beste utenlandske kinofilm.

Arrival – regi Denis Villeneuve, distributør United International Pictures

Jeg, Daniel Blake – regi Ken Loach, distributør Norsk Filmdistribusjon

La La Land – regi Damien Chazelle, distributør Nordisk Film Distribusjon

Moonlight – regi Barry Jenkins, distributør Selmer Media

Amandakomiteens Gullklapper

Inge-Lise Langfeldt vinner Amandakomiteens Gullklapper.

Folkets Amanda

Marcus & Martinus - Sammen om drømmen – produsenter Silje Buraas og Tom Marius Kittilsen for Fenomen TV Film & Scene, regi Daniel Fahre vinner folkets Amanda.

– Dette er helt fantastisk og veldig overraskende! Mamma og pappa skal få beholde statuetten når vi flytter ut, sa guttene etter at de hadde motatt prisen.

Marcus & Martinus - Sammen om drømmen – produsenter Silje Buraas og Tom Marius Kittilsen for Fenomen TV Film & Scene, regi Daniel Fahre vinner folkets Amanda. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Amandakomiteens Ærespris

Axel Helgeland vinner Amandakomiteens Ærespris.