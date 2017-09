Sliter med vareleveranse i trange sentrumsgater

Stavanger sentrum er ikke alene om å ha smale gater som først og fremst er tilpasset fotgjengere som skal handle eller gjøre andre ærender i byen. Nå viser en fersk undersøkelse fra Rogaland fylkeskommune at de trange sentrumsgatene skaper trøbbel for mange transportfirmaer. Store lastebiler sliter med å manøvrere seg i gatene og få levert varene sine.

Den beskrivelsen kjenner sjåfør Bjørnar Dydland seg igjen i. Han jobber i firmaet Svipp.

– Du kommer verken fram eller tilbake. Har du kommet deg inn, kommer du deg ikke ut igjen, sier han.

Begrenset tid for levering

Hver uke leveres 150 tonn varer til butikker, restauranter og kafeer i Stavanger sentrum. I den nye rapporten har fylkeskommunen spurt transportfirmaer om hvordan det står til med vareleveringen. Svarene er ikke oppløftende, forklarer konsulent Sigurd Ur i Rogaland fylkeskommune.

– De som driver med logistikk i Stavanger sentrum har en utfordring. Årsaken er både trange gater, men også andre begrensninger som skaper kø. Det er for eksempel tidsbegrensning på når varene kan leveres, sier han.

Ur håper politikere og næringsliv kan bruke rapporten til å finne bedre løsninger for vareleveringen. Han har selv noen forslag:

– Det kan være en idé å åpne sentrum for varelevering i en lengre periode. Eller hva med å lage en omlastingssentral som varene kan leveres til, og så bruker man lastesykkel for å få varene helt fram. Det kan også være så enkelt som å gjøre en gate enveiskjørt slik at lastebilene slipper å møtes snute mot snute.

Sentrum skal gjerne være en plass der folk kan kose seg og gjøre ærender. Men varene skal også leveres, og da må som regel store lastebiler manøvrere seg rundt i smale gater. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Leverer i sneglefart

Tilbake i Stavanger sentrum forsøker lastebilsjåfør Jostein Slimestad å komme seg fram med varene han skal levere. Det betyr at han må holde tunga rett i munnen og følge med på alle bauger og kanter.

– Nå står det en lastebil rett der, og det gjør at det å klare denne svingen er litt i grenseland, sier han, mens han styrer sin egen lastebil i sneglefart forbi en annen lastebil.

Slimestad må rygge for å klare svingen.

– Men skal vi levere varer i sentrum, må vi nesten opp denne veien, sier han og kikker ut mot en smal gate med butikker på begge sider.

Sigrid-Lovise Skulbru eier butikken Faded i Stavanger sentrum. Hun sier hun opplever at vareleveringen går fint, men at hun har forståelse for at sjåførene synes det er krevende å kjøre i sentrum.

– Gatene er smale, så jeg skjønner at det kan bli problematisk, sier hun.