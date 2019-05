Sliter med falske nyheter

Nordmenn over 60 år sliter med å avsløre falske nyheter, viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. I undersøkelsen klarte bare halvparten av de over 60 å skille ut en falsk nyhet. Årsaken er lavere digitale ferdigheter og mangel på metoder for å faktasjekke informasjon, ifølge rapporten.