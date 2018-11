– Han blir framstilt som en gutteklubben grei-drittsekk uten at han har vist noe tegn til det, sier Liv Marie Fjeldberg-Gustavson.

Hun kaller seg feminist og støttet parolen under den store abortdemonstrasjonen på lørdag. Men Fjeldberg-Gustavson og flere andre reagerer kraftig på behandlingen av Venstre-politiker Jan Erik Søndeland fra Stavanger.

Søndeland ville, men fikk ikke lov til å tale under demonstrasjonen mot abortlovendring i Stavanger.

– Det jeg og flere andre reagerer på er at de avviser en kar fordi han er en mann. Hadde dette vært snakk om en kvinne, hadde det vært ramaskrik.

Søndeland ble trukket fram flere ganger under appellene på Eidsvoll plass i Oslo lørdag. Videre har talenekten skapt stort engasjement på Facebook.

«Jeg synes Venstres mann i Stavanger er frekk.», skriver en kvinne.

«Noen menn har et overmål av oppblåst ego», skriver en annen.

Foto: Skjermdump fra Facebook

I tillegg har det dukket opp en karikaturtegning som latterliggjør venstrepolitikeren og ordførerkandidaten fra Stavanger.

– Det har vært en stygg tone rundt det hele, sier Fjeldberg-Gustavson, som selv deltok i demonstrasjonen lørdag.

Vil ikke bli misforstått

Jan Erik Søndeland selv frykter at folk tror på framstillingen i karikaturtegningen. I tegningen framstilles han som om han selv mener at han må få tale, fordi han er ordførerkandidat.

– Tenk hvis noen faktisk tror det er det jeg mener. For det er ikke riktig, understreker han.

Jan Erik Søndeland (t.v.) møtte opp under dagens demonstrasjon i Stavanger, for å vise sin støtte til saken. Her sammen med Sara Mauland, som talte for Ottar. Foto: Hanne Høyland / NRK

Søndeland sier han ville tale fordi han støtter saken, og ikke for å fremme seg selv som ordførerkandidat.

Det var opprinnelig en kvinnelig partikollega som skulle holde appellen, men hun ble syk.

Søndeland synes flere av kommentarene er krenkende, og etterlyser mer raushet i debatten.

– Jeg synes Ottar burde gå foran som et godt eksempel og være litt romslige og se det positive i at folk er engasjert i saken, i stedet for å lete etter mulige negative forklaringer.

– Med dette risikerer de å drepe debatten. Dette bringer ikke saken framover, sier Søndeland.

Foto: Skjermdump fra Facebook

– Trenger seg på

– Det er veldig få feminister som synes det oppsiktsvekkende at man ikke vil ha en mannlig appellant som trenger seg på, sier leder i Kvinnegruppa Ottar, Ane Stø, til NRK.

Hun fastslår at selvbestemt abort er en kvinnesak, og tar ingen selvkritikk på behandlingen av Søndeland.

– Det er klart folk blir provosert når en mannlig politiker er mer opptatt av å framheve seg selv enn å støtte opp om skaen, sier Stø.

Ane Stø, leder i Kvinnegruppa Ottar. Foto: Kjersti Kanestrøm Lie / NRK

– Dette hadde ikke skjedd hvis ikke han hadde løpt til media. Da hadde ingen gått vite noe om at han ble nektet, og han hadde sluppet å lese hva folk mener om stuntet hans.

– Men selv sier Søndeland at han ville tale fordi han støttet saken?

– Hvis han hadde vært så opptatt av kampen hadde han ikke gått til media og sutret når han ikke fikk taletid, sier Stø.

– Dette viser at det var helt riktig å prioritere kvinnelige appellanter med et ekte engasjement.

Tegnet i frustrasjon

Karikaturtegningen ble laget av Katarina Storalm, som er leder for Kvinnegruppen Ottar i Oslo. Hun gjestet Ukeslutt på NRK P1 søndag. Der forteller hun hvorfor hun laget karikaturen av Søndeland.

Katarina Storalm føler hele diskusjonen er absurd. Foto: Privat foto

– Jeg tegnet den i går kveld som en frustrasjon over hvor absurd den saken framstår. Som at vi har gått eksplisitt ut og sagt at ingen menn får lov til å snakke i landet, sier hun.

– For det er flere menn som har vært på talerstolen i dag, forteller hun.

– Men dere i Kvinnegruppen Ottar har sagt nei til menn som vil tale?

– Vi har sagt at vi har lyst til å fremme kvinnelige talere, og den tegningen var min måte å vise hvordan det ser ut fra vår side. Det framstår for min del litt absurd, og det ville jeg få fram i tegneserieform.