Slik så bussene ut noen timer etter brannen

Lørdag kveld brant tre busser på Mosterøy i Stavanger. Det er fortsatt uvisst hva brannårsaken var.

Bildene viser tre helt utbrente busser.

Brannvesenet meldte sent lørdag at de hadde kontroll på brannen. Fire hester på beite like ved ble flyttet. Politiet melder om en del dieselsøl på stedet, som kommunen vil håndtere.

Mosterøyveien ble åpnet for trafikk rundt 22.22, og politiet har opprettet sak. Den siste mannskapsbilen fra brannvesenet forlot stedet rundt 04.00 søndag morgen.