Slik jublet Sandnes for Filip

– Det var bare stort, helt utrolig, sier ordfører i Sandnes, Stanley Wirak.

En av byens tre store sønner har akkurat løpt inn til en historisk bronsemedalje i VM i friidrett i London. Hundrevis har møtt opp på Sandnes idrettspark for å få med seg løpet på storskjerm.

– Alle brødrene Ingebrigtsen betyr mye for Sandnes. De er forbilder på alle måter for ungdommen, og de er med og bygger byen. Brødrene er veldig mye verdt for hele byen, sier Wirak.

Flere hundre hadde møtt opp på Sandnes idrettspark for å få med seg løpet til Filip Ingebrigtsen. Du trenger javascript for å se video. Flere hundre hadde møtt opp på Sandnes idrettspark for å få med seg løpet til Filip Ingebrigtsen.

– Hvordan skal Sandnes feire bronsen?

– Vi får snakke med Sandnes IL og finne ut hva vi gjør, men vi skal i alle fall markere det på en måte, sier ordføreren.

– Har ikke ord

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, sier Håvard Askeland, sportslig leder i Ingebrigtsen-brødrenes klubb, Sandnes IL.

– Her kommer en kar for fra Sandnes, kjemper med den absolutte verdenselite, og tar medalje på en distanse som... Det skal ikke være mulig. Det norske språk er nesten ikke lagt for å uttrykke det vi egentlig føler, sier han.

Daglig leder i Sandnes IL, Geir Eikeskog, og sportslig leder Håvard Askeland. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Askeland er svært imponert over løpet til Ingebrigtsen – det er også daglig leder i klubben, Geir Eikeskog.

– Jeg er ennå helt skjelven. Det er bare helt ekstraordinært, vanskelig å begripe.