Folkehelseinstituttet (FHI) har kommet med en oppdatering når det gjelder sjukdomsbildet i Norge.

De melder at antallet innleggelser fortsetter å øke ved landets sjukehus. Antallet er betydelig høyere nå enn på samme tid i årene før pandemien.

Flere sjukehus har høynet beredskapen. Sist ut er sykehuset i Vestfold, som melder at de er nødt til å utsette operasjoner.

Influensa, omgangssjuke, RS-virus. Og ikke minst: koronaviruset. Alle disse bidrar med å slå ut mange nå i førjulstida.

Gjør tiltak for å unngå smitte

Ingen vil bli sengeliggende i jula.

– Det er veldig typisk å bli sjuk i desember. Nå tar jeg tran og vasker hendene, sier Amalie Olsen, som er på handletur i Stavanger.

Amalie Olsen tar tran, og er blitt flinkere til å vaske hender for å unngå å bli sjuk i førjulstiden. Foto: Kristoffer Apall / NRK

Karin Daniels er ute i samme ærend. Hun merker også at ting har endret seg.

– Jeg tror vi ikke klemmer hverandre så mye som før. Det også er blitt mindre håndhilsing. Det hadde vært trist om noen ble smittet, spesielt hvis det var jeg som smittet dem, sier Daniels.

Karin Daniels tror vi han endret oss etter koronapandemien. Foto: Kristoffer Apall / NRK

Høytid for virus

– Alt har hopet seg opp, slår lege Kaveh Rashidi fast.

Han gir likevel håp til alle som er engstelige for å bli bombardert med alle typer virus.

– Det finnes ingen garantier, men det er mye man kan gjøre for å redusere risikoen for å bli sjuk i jula. Å bygge sitt eget immunforsvar er viktig. Vaksiner er veldig effektive. Reduser stress og sov mye, er rådene fra Rashidi.

Legen minner om viktige smitteverntiltak vi var pålagt under koronapandemien.

Lege Kaveh Rashidi sier det ennå ikke er for sent å ta influensavaksine. Foto: Mimsy Møller / Samfoto

– Det er også viktig å unngå å få alle virusene på kroppen. Host i armkroken, unngå å være i folkemengder med sjuke, og holde deg inne hvis du er sjuk, sier Rashidi.

Det som bekymrer legen er at vi ikke har vært så flinke til å vaksinere oss mot influensa i år.

– Influensavaksine har vi ikke vært så gode på i år, både helsepersonell og befolkningen generelt. Har du fått en anbefaling fra helsemyndighetene om å ta influensavaksine, så er det ikke for sent å ta den nå. Da får du en friskere jul, sier han.

Tror ikke på nye tiltak

Fylkeslegen i Rogaland er også bekymret for den store økningen av luftveisinfeksjoner. Hver uke blir flere hundre pasienter innlagt på sjukehus på grunn av luftveisinfeksjoner.

– Det er vanskelig å si på forhånd hvor alvorlig dette kan bli. Vi ser en rask økning i tallet på innleggelser av pasienter med infeksjon. Vi ønsker ikke at trykket skal bli for høyt. Derfor er det viktig at alle følger rådene, så vil dette gå bra, sier assisterende fylkeslege Erik Andreas Torkildsen.

– Kan det bli nye tiltak, slik vi hadde under pandemien?

– Tiden for strenge leveregler er forbi. Folk har gode kunnskaper fra pandemien. Følges rådene, så vil det hjelpe å minske trykket, spesielt mot helsetjenestene, sier Torkildsen.

Lege Kaveh Rashidi tror vi fortsatt har i bakhodet alle smitteverntiltak vi ble pålagt under koronapandemien.

– Jeg tror ikke vi har glemt. Jeg tror det er sunt å senke skuldrene litt. I år skal vi være sammen med mange, klemme og kose og være nær hverandre. Men er vi sjuke, hold avstand, ta vaksine, og gjør disse grunnleggende tingene, så ordner det seg, avslutter lege Kaveh Rashidi.