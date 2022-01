Sletter klubbens gjeld

Haugesund kommune sletter gjelder som FK Haugesund har for leie av stadion, skriver Haugesunds Avis.

FK Haugesund skylder kommunen vel 11 millioner kroner i stadionleie for de to siste årene.

I avtalen forutsettes det at framleieavtalen med FK Haugesund blir forlenget med to år til 2036, og at kommunen betaler halv leiepris for 2022–2025.