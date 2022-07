Sleipnerfeltet stengt

Gassco melder at Sleipnerfeltet er stengt på grunn av tekniske utfordringer. Først stengte feltet i går morges, men under oppkjøring i går kveld, fikk feltet på nytt problemer og måtte stenge ned igjen. Feilen er funnet, og blir utbedret. Sleipner er et knutepunkt i transporten av gass til Nyhamna prosesseringsanlegg og mottaksterminalene Easington og Zeebrugge. Det er foreløpig ikke klart hvordan gasseksporten blir påvirket av dette.