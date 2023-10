Slått med sykkelpumpe: – Vassbakk var i transe

En kvinne som i mai 1986 ble angrepet av Johny Vassbakk i «Planteskogen» i Skudeneshavn, vitnet i retten onsdag.

– Jeg var på vei fra jobb. En ung syklist spurte hva klokka var. Han satte sykkelen fra seg ved et tre, kom mot meg, og slo meg hardt med en sykkelpumpe sju-åtte ganger slik at jeg fikk hevelser i hodet. Han satte seg over meg da han slo, og han dro jakken over hodet mitt. Jeg følte at han skulle kvele meg.

Vassbakk som etterpå innrømmet forholdet for politiet, sa at han hadde tatt feil av henne og en annen kvinne.

Fornærmede virket, ifølge kvinnen, å være i en transe som han plutselig kom ut av. Vassbakk var bare 15 år under angrepet.

– Han spurte hvordan mannen min og meg hadde det seksuelt, og han virket å være seksuelt opphisset, hevdet kvinnen.

Hun mente situasjonen kunne blitt alvorlig hvis Vassbakk hadde fortsatt å slå.

To år seinere tok Vassbakk seg inn i huset til den samme kvinnen og stjal et svart skinnskjørt og sorte støvletter.

– Jeg opplevde også dette som veldig ubehagelig, sa kvinnen i retten.

Under tingrettsbehandlingen i fjor mente aktoratet i prosedyrene at sykkelpumpe-angrepet hadde klare likhetstrekk med overfallet på Birgitte Tengs.