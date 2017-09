Slått i bakken- gjerningsmenn stakk

En mann ble slått i bakken under et arrangement på klubbhuset på Sviland i natt. 26-åringen ble brakt til legevakt med lettere skader. Hendelsen skjedde like over klokka 01.00 i natt. To navngitte gjerningspersoner hadde forsvunnet fra stedet før politiet kom fram.