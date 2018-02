Slått i ansiktet av to menn

En 32 år gammel mann ble søndag kveld slått i ansiktet av to menn i Sandnes. Politiet melder at det ikke var noen foranledning til hendelsen. De har avhørt fornærmede og pågrepet to menn på 21 og 25 år. Begge er arrestert. Politiet oppretter sak.