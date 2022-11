Slåsskamper i Stavanger og Egersund

Klokka 00:28 natt til lørdag fikk politiet melding om slåssing ved et utested i Egersund sentrum. En person ble skadet under slåssingen, og fikk mulig brukket nese.

Også i Stavanger kom politiet over en slåsskamp i sentrum. To av de involverte ble påført skader i ansiktet. En mann i slutten av 20-årene er pågrepet for forholdet.