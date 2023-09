Slåsskamp mellom tre bussjåfører i Sandnes

Politiet har pågrepet to personer siktet for vold etter en slåsskamp på Ruten i Sandnes. De involverte skal være tre bussjåfører i 30-årene. Hendelsen skal ha skjedd på et pauserom.

En del av etterforskningen vil være å finne ut av bakgrunnen til voldshendelsen. De involverte vil bli avhørt så snart det lar seg gjøre.

En person blir fraktet til sykehsuet med mulige bruddskader i en arm, forteller operasjonsleder Roger Litlatun. Politiet avhører vitner og involverte på stedet.

– Vårt fokus er at det ikke går ut over rutene. Bussene går som normalt. Vi har tillit til at operatør Connect Bus tar seg av denne saken på korrekt måte, sier Morten Nesvik, kommunikasjonsrådgiver i Kolumbus.