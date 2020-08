Slåsskamp i Haugesund

Politiet i Haugesund rykket ut etter melding klokken 23.45 lørdag kveld om at flere menn slåss utenfor et utested. Patruljer fikk raskt kontroll over situasjonen. To menn ble bortvist fra sentrum i 24 timer. Ingen som ble skadd i slåsskampen.