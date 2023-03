Slåssing viste seg å være krangling

Politiet rykket tirsdag kveld ut til et utested i Torggata i Haugesund, etter melding om at noen slåss der. Da politiet kom fram, viste det seg at det var tre personer som hadde kranglet, og de hadde ordnet opp seg imellom. Politiet kommer ikke til å opprette noen sak på hendelsen.