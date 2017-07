Slåssing på Kannik

Flere personer slåss, i 02-tida, ved Comfort hotel i Løkkeveien i Stavanger. Et kvarter etter fikk politiet melding om at en person var er slått i Kannikgata. Han ble kjørt til SUS for behandling. Gjerningsmennene stakk fra stedet i mørk Audi, og er ikke pågrepet.