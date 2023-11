Slåssing i Karmøy

Politiet har fått melding om slåssing ved voksenopplæringssenteret i Kopervik i Karmøy. Politiet er på stedet. Tre personer er skadet, ukjent omfang, men samtlige er ved bevissthet og ivaretas av helsepersonell på stedet. Politiet melder om språkutfordringer på stedet, men det tyder på at to familier har vært i en konflikt. Konflikten har utviklet seg fra verbale diskusjoner til slag, spark og kasting av gjenstander. Fem personer er kjørt i ambulanse til legevakten for sjekk.