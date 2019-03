Slår alarm etter ny overgrepssak på sykehuset: – Hadde ikke følt meg trygg

– Jeg hadde ikke følt meg trygg på sykehuset i nærmeste fremtid, sier leder for Mental helse Rogaland, Martha Hocking.

En pasient ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) som er underlagt tvunget psykisk helsevern, er mistenkt i en overgrepssak.

Den samme pasienten er allerede voldtektssiktet i en annen sak. I fjor høst skal mannen ha voldtatt en pasient på psykiatrisk avdeling.

Det siste overgrepet skal ha skjedd i løpet av helgen 16.–17. februar i år.

Ventet med å varsle

Politiet fikk vite om det angivelige overgrepet 20. februar. Sykehuset ventet altså tre dager med å kontakte politiet.

– Det er ikke bra. Hvorfor har det gått så mange dager før politiet ble kontaktet? Har mistenkte og fornærmede vært på samme avdeling denne tiden? Hvor lang tid har det da tatt før de flyttet mannen videre? Det vet vi jo ikke, sier hun.

Bistandsadvokat for det siste offeret, Kjetil Mjaaland, forstår at spørsmålene stilles.

– Hvorfor var de på samme avdeling? Dette må vi få klarhet i. Kan rutinene være for dårlige, spør han.

NRK har stilt sykehuset en rekke spørsmål på e-post. SUS ønsker ikke å besvare noen av spørsmålene.

– Vi har ikke ytterligere kommentarer av hensyn til de involverte og av hensyn til politiets etterforskning og tilsynsmyndighetenes arbeid, skriver kommunikasjonssjef Helga Strand Vestbø i en e-post.

Politiet etterforsker sykehuset

Hovedtillitsvalgt ved SUS, Aud Mydland, sier til NRK at sakene er en belastning for de ansatte.

– Både når de skjer og når det blir kjent i media. De får spørsmål fra venner og bekjente om hva som foregår.

Strand Vestbø viser til at saken er under etterforskning, og spørsmål knyttet til saken må dermed henvises til dem.

– Det er skremmende at sykehuset ikke kan si om pasientene kan føle seg trygge. Den største frykten er at du ikke skal føle deg trygg. Det skal du gjøre når du er innlagt, sier Martha Hocking.

Seksjonsleder i politiet, Åslaug Høgemark, bekrefter til NRK at det er opprettet en undersøkelsessak mot sykehuset.

– I forbindelse med anmeldelsen fra september i fjor startet politiet en undersøkelsessak mot SUS. Den arbeider vi fortsatt med, sier hun.

Flyttet tilbake

Etter den første hendelsen ble mannen flyttet til en annen avdeling ved sykehuset, ifølge hans forsvarer Hans Marius Thorsnæs. Siktede ble så flyttet tilbake igjen til avdelingen voldtekten skal ha funnet sted. Han har vært innlagt ved sykehuset det siste året.

– Det har ikke vært noen sikkerhetstiltak utover at han har vært under psykisk helsevern, sier han.

Pasienten ble flyttet til en sengepost med høyere sikkerhet etter det angivelige overgrepet i februar.

Bistandsadvokat for kvinnen fra den første hendelsen, Brage Nordgård, mener det er foruroligende at en slik hendelse kan skje på et sykehus.

– Det er et bevis på at sikkerheten er for dårlig og mangelfulle vurderinger, sier Nordgård.

Hans klient skal ha blitt voldtatt i september i fjor. Den gang skal politiet ha blitt tipset anonymt om hendelsen. Varslingen skjedde et halvt døgn etter den angivelige voldtekten.

– Det var problemer den gang og.

Kritiserer sykehuset

Sykehuset ville ikke slippe politiet inn på avdelingen. Kvinnen var fortsatt på rommet sitt, der hendelsen skal ha skjedd, da bistandsadvokaten ankom sykehuset.

– Etterforskningsmessig var det uheldig at det tok så lang tid fra hendelsen fant sted til politiet kom inn. Rommet hennes var på dette tidspunktet et åsted, sier Nordgård.

Han retter kritikk mot sykehuset som ikke flyttet kvinnen umiddelbart etter hendelsen. Hun ble ikke flyttet, før bistandsadvokaten selv ba om det.