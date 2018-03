Slapp unna med skrekken

De to som var involvert i en ATV-ulykke på Hommersåk onsdag, er nå utskrevet fra sykehuset. Forholdene tatt i betraktning gikk det bra med begge to. En mann i 40-årene må imidlertid operere, etter brudd i et bein og i en arm. Uhellet skjedde etter at de krasjet i en stor trepinne som hadde havnet midt i veien.