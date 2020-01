Slagsmål på utested

Like før 03.30 i natt fikk politiet beskjed om slagsmål på et utested i Stavanger. En mann i begynnelsen av 20-årene, hadde fått et kutt i ansiktet. Den mistenkte, også en mann i 20-årene, var på stedet. Begge de involverte ble avhørt.