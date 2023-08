Slagsmål på indre kai i Haugesund

I natt fikk politiet melding om slagsmål på indre kai i Haugesund. Slagsmålet kom i stand på bakgrunn av usaklig ordbruk. En mann i 20-årene vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse for hendelsen og bortvist fra sentrum til kl. 0800 søndags morgen. Mannen vil også bli anmeldt for skadeverk etter at han kastet noen bilskilt ut i sjøen fra indre kai.