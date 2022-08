Slagsmål mellom ungdomar

I ellevetida måndag kveld meldte politiet om ein gjeng ungdomar som slåst på Orstad på Klepp. Fleire av ungdomane skal ha vore rusa. Ei jente i tenåra skal ha blitt slått av ein gut på same alder. Ingen vart alvorleg skadd, men dei to nemnde vart køyrd til legevakta for sjekk.