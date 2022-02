Slagsmål i Haugesund og i Sandnes

Politiet melder om to slåsskamper i natt. En Haugesund sentrum, hvor flere personer var involvert. En av de involverte ble bortvist fra sentrum i 12 timer. De andre involverte forsvant. I Sandnes fikk politiet melding om slagsmål mellom to personer. Ved ankomst lå en person på bakken og to andre kranglet. Ingen personskader.