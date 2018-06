Slagsmål i et busskur

To menn i 20-årene ble tatt med i arresten av politiet etter et slagsmål i et busskur i Randaberg i natt. Begge utagerte da politiet kom til stedet, melder Sør-Vest politidistrikt. Begge anmeldes for ordensforstyrrelse og forulemping av offentlig tjenestemann.