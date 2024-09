Skytehendelsen i Sandnes: Kvinne varetektsfengslet i fire uker

Kvinnen som er siktet for drapsforsøk, etter at hun truet en taxisjåfør og en annen person, samt løsnet skudd i Sandnes, natt til lørdag, ble framstilt for varetektsfengsling i Sør-Rogaland tingrett i dag.

– Påtalemyndigheten fikk medhold i retten om fire ukers varetektsfengsling, med bakgrunn i bevisforspillelses- og gjentakelsesfare, sier politiadvokat Mads Lerum i en pressemelding.

Den siktede kvinnen er foreløpig ikke avhørt av politiet.