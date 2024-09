Skytehendelse i Sandnes: Kvinne framstilles for varetekt i dag

Kvinnen som er siktet for drapsforsøk, etter at hun truet en taxisjåfør og en annen person, samt løsnet skudd i Sandnes, natt til lørdag, vil framstilles for varetektsfengsling i Sør-Rogaland tingrett, rettssted Stavanger i dag klokken 12.00.

Det informerer politiet i en pressemelding.

Kvinnen ble overtatt av helse etter pågripelsen, men ble varetektsfengslet i går. Hun er foreløpig ikke avhørt av politiet.

– Vi har avhørt de to fornærmede, samt noen vitner, sier politiadvokat Mads Lerum i pressemeldingen.

Ingen ble fysisk skadd som følge av hendelsen. Det er for tidlig å gå inn på hendelsesforløp eller motiv, all den tid siktede ikke er avhørt.