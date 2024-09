Kvinnen i 30-årene er siktet for drapsforsøk, og gikk med to håndvåpen da hun ble pågrepet.

Hun blir fremstilt for varetektsfengsling mandag klokken 12.

– Ingen ble fysisk skadd som følge av hendelsen, men siktelsen utvides på bakgrunn av alvorlighetsgraden, har politiadvokat Anne Mette Dale tidligere uttalt til NRK.

Kvinnen ble overtatt av helse etter pågripelsen, men ble varetektsfengslet søndag. Hun er foreløpig ikke avhørt av politiet

De fornærmede, en drosjesjåfør i 50-årene og et vitne i 20-årene har forklart i avhør at kvinnen avfyrte skudd med skytevåpen som var rettet mot dem.

– Drosjesjåføren er veldig sjokkert enda. Dette var en usedvanlig skremmende opplevelse som preger ham enda, sier bistandsadvokat Anne Kroken mandag.

Politiet sperret natt til lørdag E39 i Sandnes etter melding om en trusselsituasjon i en taxi. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Skjøt ut av vinduet

Situasjonen oppstod ved Stavanger bystasjon, hvor drosjesjåføren i 50-årene plukket opp kvinnen i 30-årene.

Drosjesjåføren har i avhør fortalt at kvinnen avfyrte et skudd ut av bilvinduet kort tid etter at turen begynte.

Kvinnen skal ha truet drosjesjåføren til å kjøre mot Sandnes. Idet drosjen kom til E39 på Lunden i Sandnes, fikk sjåføren stoppet bilen.

Andre trafikanter ble oppmerksomme på situasjonen da bilen stoppet på motorveien. Utenfor bilen ble det avfyrt skudd. Ett av dem gikk gjennom bilens bakrute.

Kvinnen skal ha avfyrt flere skudd ut av og mot drosjen. Bildet viser at bakruten på drosjen er knust. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Drosjesjåføren kom seg ut av bilen og vekk fra situasjonen. Han var ikke i bilen da skuddene avfyrtes mot bilen, har bistandsadvokat Anne Kroken fortalt til NRK.

Hun forklarer at drosjesjåføren var opptatt av å redde livet sitt, og at han selv var sikker på at han kom til å bli drept.

Sjokkerte fornærmede

Kvinnen i 30-årene fortsatte til fots. Ikke langt unna drosjen traff hun et vitne til skyteepisoden – en mann i 20-årene som satt i en bil.

Også han har i avhør fortalt at han ble truet med et våpen, og at kvinnen avfyrte skudd i hans retning. Også han har status som fornærmet.

Bistandsadvokat Anne Kroken sier begge de fornærmede er preget av hendelsen. Foto: Odd Rune Kyllingstad

– Også mannen i 20-årene hadde en sjokkerende opplevelse, og er rystet over at sånt kan skje. Begge fornærmede har hatt flaks og englevakt, og er klare over at dette kunne ha fått fatale konsekvenser, sier bistandsadvokat Anne Kroken.

NRK har vært i kontakt med Håkon Pinderød Eliassen, som er forsvarsadvokat for den siktede kvinnen. Han har lite informasjon å dele med media.