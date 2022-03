Skyhøye strømutgifter

Slakteriet Fatland Ølen fikk i fjor 20 millioner kroner i økte utgifter til strøm.

I tillegg kommer økte priser på gass, olje, drivstoff og emballasje, skriver Haugesunds Avis.

Fatland Ølen og femti andre slakterier krever nå at regjeringen tar økonomiske grep for å sikre matindustrien over hele landet.