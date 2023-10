– Alt er blitt mye dyrere. Og når man har minimal inntekt og er enslig, så har det blitt mye tøffere, sier Line Mokleiv.

Hun er alenemor med to sønner. Og har merket at prisen på mat har gått opp.

– Jeg synes veldig mye mat er blitt for dyrt i det siste, sier Mokleiv.

Hun mener det er en vinn vinn-situasjon å bytte til seg mat hun trenger.

– Jeg får kvittet meg med ting jeg ikke trenger. Og så får jeg kanskje melk eller kjøttdeig tilbake.

Ting fra kjøkkenet byttes i to store melk. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Line Mokleiv sier mange av vennene hennes gjør det samme.

– Det er mye lettere å bytte bort noe enn å bruke en 100-lapp når økonomien er stram, sier hun.

Matønskene øker

Rita Leinan opprettet en byttesirkel på Facebook for fire år siden. Den ble fort populær. De siste månedene har hun sett at flere bytter til seg matvarer.

– Da vi startet byttet folk til seg en pose kaffe eller andre ting. Nå ser jeg at veldig mange ønsker å bytte til seg matvarer de trenger i det daglige, sier Leinan.

Mange bytter til seg mat i Haugaland byttesirkel, hvor Rita Leinan er administrator. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

På siden byttes klær i kjøttdeig, bruksgjenstander i melk og bøker i hvetemel.

– Det er nok helt klart de økte matvareprisene som er grunnen, sier Rita Leinan.

Hun heier på at folk rydder i skapene sine og bytter bort det de ikke lenger trenger.

Virke skylder på krigen

Prisen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer har økt med over 7 prosent fra september i fjor til september i år. Det viser tall fra SSB.

Virke skriver i en e-post til NRK at det etter Russlands invasjon av Ukraina har vært store kostnadsøkninger i hele verdikjeden for mat.

– Og vi deler bekymringen over den høyre prisveksten, skriver bransjedirektør for dagligvare, Bendik Solum Whist.

Bendik Solum Whist er bransjedirektør for dagligvare i Virke. Foto: Virke

Han legger til at det i dagligvaresektoren er tøff konkurranse mellom butikkjedene.

– Dette har bidratt til at matprisene har økt mindre i Norge enn i EU det siste året, skriver Whist.

Han kan ikke si noe om fremtidige priser for dagligvarer.

– Men de siste månedene har vi sett at matprisveksten har begynt å avta. Vi håper denne trenden fortsetter.

Regjeringen vil rydde opp

Regjeringen mener det er viktig med god konkurranse i dagligvaremarkedet for å sikre norske forbrukere best mulig utvalg til lavest mulig pris.

– Derfor gjennomfører vi nå historisk mange tiltak i dagligvarebransjen. Dette kommer til å ha effekt over tid, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Blant annet har de tatt tak i praksisen der dagligvareaktørene varslet hverandre om prisøkninger gjennom mediene. Bransjen har nå endret praksis.

I tillegg har regjeringen styrket Dagligvaretilsynet og Konkurransetilsynet. De har også satt i gang undersøkelser for å se hvem som tjener mest på prisøkningene.

Foto: Eskil Wie Furunes

– Jeg blir lei meg når jeg hører om mennesker i vårt land som sliter med å få endene til å møtes. Hele vår del av verden opplever dessverre kraftig kostnadsvekst som går mest ut over dem som har minst, sier Vestre.

Han mener det er viktig at fellesskapet støtter opp. Vestre viser til at det nylig kom nye tall som viste at inflasjonen fortsatte å falle.

– Det er godt nytt for familier og bedrifter, og det viser at den økonomiske politikken virker.

Vestre mener likevel at konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet ikke er god nok.

– Det er fremdeles for få og for store aktører, som gjør at norske forbrukere sannsynligvis har et dårligere utvalg til høyere pris, sier ministeren.