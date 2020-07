Skulle kjøpa nattegodt

Politiet i Haugesund blei litt øvegidde då dei møtte to jenter på sykkel i halvtre-tida i sentrum, i natt. Dei to 14-åringane hadde sykla langt og forklaringa var at dei skulle kjøpa smågodt. Politiet kontakta foreldra som kom og henta jentene.