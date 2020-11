Skulle banke pedofil – endte opp med å drepe Sigbjørn Sveli (44)

– Jeg beklager til de etterlatte for at jeg utførte vold. Det var ikke meningen at jeg skulle utføre vold denne kvelden.

Den 23 år gamle mannen som forklarte seg først i Jæren tingrett tirsdag, hadde skrevet ned to sider han ønsket å lese opp. 23-åringen fra Sandnes er den ene av to kamerater som er tiltalt for drap, vold og grov frihetsberøvelse mot Sigbjørn Sveli.

Han innrømmer at han var med på volden og frihetsberøvelsen, men sier det var kameraten som helte bensin over Sveli og tente på.

– Jeg får blackout når jeg får full panikk. Når jeg ikke vet hvor jeg skal gjøre av meg. Jeg ville ikke ha på samvittigheten at jeg hadde tatt livet av en person, sa han i retten.

Her var de tiltalte mennene i løpet av kvelden og natta Sigbjørn Sveli ble mishandlet og drept.

Tilfeldigheter

I retten forklarte 23-åringen seg detaljert om kvelden drapet skjedde. En rekke tilfeldigheter gjorde at de to traff Sveli.

Den andre tiltalte hadde kjøpt en bil som havarerte med én gang. Derfor skulle de ta toget til Vigrestad. Ved en feil gikk de i stedet av på Varhaug, én mil unna. Der traff de Sveli, som samlet flasker utenfor stasjonen.

Ifølge 23-åringen hadde de egentlig helt andre planer denne kvelden.

– Vi skulle rane og banke en pedofil på Vigrestad. Så skulle vi bortføre barna hans til tryggere omgivelser, sa han.

23-åringen visste ikke hvem denne pedofile var.

Møtet med Sveli endte med at de fikk skyss mot 200 kroner. Men i stedet for å betale, begynte kameraten å slå Sveli i bilen. De to flyttet Sveli til bagasjerommet, og fortsatte kjøreturen.

Et annet sted på Vigrestad pakket de Sveli inn i en presenning og sparket og slo ham mer. På dette punktet erkjenner 23-åringen at han var den mest aktive.

Etter å ha filmet og tatt bilder av det blodige ansiktet til Sveli, la de offeret i bagasjerommet igjen, og kjørte hjem til en av dem på Bryne.

Etter å ha kjøpt en kanne bensin, kjørte de videre for å se etter et sted de kunne kvitte seg med Sveli. De var innom Stavanger, men endte opp på Regestranden i Sola. Der ble Sveli dynket i bensin og tent på, mens han fortsatt var i live.

Svelis bil kjørte de til Ølberg kai og dumpet den i sjøen. Så tok de taxi hjem.

– Det stinket bensin i hele taxien. Sjåføren måtte åpne alle vinduene. Det var ganske kaldt, sa 23-åringen i retten.

Bilen til Sveli ble funnet dumpet ved Ølberg kai i Sola. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Risikerer forvaring

Begge de tiltalte har flere voldsdommer fra før. De har også blitt tiltalt for flere forhold som har skjedd mens de har vært fengslet. Begge er tiltalt for trusler mot ansatte. Den ene er også tiltalt for å ha prøvd å tenne på cella si, mens den andre er tiltalt for å ha kastet en kniv mot en medinnsatt. Dette erkjenner de straffskyld for.

Aktor Arvid Malde mener samfunnet trenger beskyttelse mot de to tiltalte, og har derfor tatt forbehold om å nedlegge påstand om forvaring.

– Det av hensyn til samfunnsvernet, og forhindre at slike svært alvorlige straffbare handlinger skal begås av de tiltalte, sier statsadvokat Arvid Malde til NRK.

Ifølge Malde er strafferammen for et slikt drap 21 års fengsel.

23-åringens forsvarer, Inam Ghous Ali, sier det kan bli et spørsmål om tilregnelighet. Klienten hans sier han følte seg presset og manipulert av kameraten. Han forklarte også at de røykte hasj og tok piller, og han opplevde flere blackouter gjennom kvelden.

I tillegg er han lettere psykisk utviklingshemmet.

– Dette med tilregnelighet og psykisk helse er sentralt. Det har hatt påvirkning på hans deltakelse, sier Ali.

Inam Ghous Ali er forsvareren til 23-åringen fra Sandnes. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Selv om han beklaget overfor de etterlatte, svarte 23-åringen «Ingen kommentar» på alle spørsmål fra bistandsadvokat Kjersti Jæger.

Den andre tiltalte begynte så vidt på sin forklaring før retten ble hevet.

Det er satt av nærmere to uker til rettssaken mot de to tiltalte i Jæren tingrett. Saken fortsetter onsdag med forklaringen til 23-åringen fra Klepp.