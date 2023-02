Skular stenger tidlegare

Fire internasjonale skular i Stavanger stenger tidlegare i morgon på grunn av det varsla uvêret. Vanlegvis går elevane til klokka 15.00, men i morgon vil dei slutta klokka 12.30. – Fleire av elevane våre bruker buss eller tog for å koma seg heim, derfor har me valt å stengja skulen litt tidlegare, seier rektor for British International Schools of Stavanger Gausel, Fiona Rhodes.