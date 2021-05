Skuffet over regjeringens nye jordvernplan

– Dette var alt annet enn ambisiøst, sier Bondevennen-redaktør Bothild Nordsletten.

Hun snakker om den nye planen for jordvern som regjeringen nå har lagt frem. Målet er at jord som kan brukes til å produsere mat, i mindre grad skal bli utbygd.

Bondevennen-redaktør Bothild Nordsletten mener regjeringen er alt for lite ambisiøse i sitt forslag til ny jordvernstrategi. Foto: Privat

I den oppdaterte jordvernstrategien, skal målet for årlig omdisponering av dyrket jord være redusert fra 4000 til 3 000 dekar, en reduksjon tilsvarende 140 fotballbaner innen 2025.

– Vi må ta godt vare på matjorda vår. Det er den viktigste ressursen for en levende norsk matproduksjon, både i dag og for framtidige generasjoner. Dette målet er både ambisiøst og realistisk, sier landsbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

Nedgang i nedbygging

Det skal blant annet utredes et sterkere vern av de viktigste jordbruksarealene og etableres en tilskuddsordning for kommunale jordvernstrategier.

– Jordvern krever en kontinuerlig oppmerksomhet og bevissthet fra politikere både lokalt, regionalt og nasjonalt. Derfor må vi sette oss nye mål og ha flere tiltak, sier Bollestad.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad presenterer i dag den nye, nasjonale jordvernstrategien. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Siden jordvernmålet ble lansert i 2004 har det vært en jevn nedgang i omdisponeringen av dyrka jord, og dagens mål på maksimalt 4 000 dekar har blitt nådd tre år på rad.

Jordbruksareal i Norge Ekspandér faktaboks Ifølge offentlig arealstatistikk har vi 11,3 millioner dekar jordbruksareal i Norge. Jordbruksarealet i Norge har vært ganske stabilt på rundt 10 millioner dekar de siste 100 år. 9,8 millioner dekar er i aktiv drift med driftstilskudd. Det gir 1,8 dekar jordbruksareal i drift per innbygger 23 % av arealet ligger i eller mindre enn en kilometer fra en tettstedsgrense. 90 % av de tettstedsnære jordbruksarealene ligger i klima egnet for mat- eller fôrkornproduksjon. 661 700 dekar har blitt bygget ned mellom 1949 og 2019. Det utgjør 92675 fotballbaner. Kilde: NIBIO

Mener landbruket har litt av skylda

Hun mener også at landbruket selv må ta sin del av kritikken med nedbygging av verdifulle jordressurser.

– Jeg har en sterk oppfordring til landbruket om å gjøre alt de kan for å redusere den nedbyggingen, sier Bollestad.

Bondevennen-redaktør Nordsletten syns regjeringens mål er for lavt, men presiserer at hun uttaler seg på bakgrunn av en rask pressemelding.

– Jeg tror ikke det skremmer noen med planer om å bygge ned jord fra å gjøre nettopp det, sier hun.

Det har vært store protester mot planene om datasenter ved Kalberg i Time kommune. Et datasenter som kan føre til nedbygging av rundt 2000 dekar jord. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Få tegn til hellig jord

Ettersom omdisponeringen skal være et mål – ikke et tak – undrer Nordsletten seg over hvilke konsekvenser det vil få om det blir omdisponert mer enn målet.

– Olaug Bollestad sier jorda er hellig. Vi ser lite tegn til akkurat det i denne strategien, mener hun.

Regjeringen skriver at de følger opp bærekraftsmålene, og legger til grunn et utvidet jordvernbegrep.

Rapporten «Jordvernets begrunnelser» er lagt til grunn for den nye strategien, og er utarbeidet av Nibio.

Den slår fast at man ikke når FNs bærekraftsmål uten å verne jorda.

– Hopper bukk over bærekraftsmålene

Nordsletten mener regjeringen har hoppet bukk over bærekraftsmålene med den nye strategien.

– Her blir ikke jorda vernet godt nok. I planene til 319 kommuner er det satt av nedbygging av 160.000 dekar jordbruksjord. Resten av kommunene har vi ikke engang tall for ennå, sier hun.

Hun mener regjeringen burde ha hatt en nullvisjon, men skjønner at det er lite realistisk.

Både i Time, i Skien og i flere andre norske kommuner planlegges det datasentre som vil føre til nedbygging av jordbruksjord.

Regjeringen vil også i den nye jordvernstrategien gjennomgå kartgrunnlag og statistikk over jordbruksarealet. Dette for å sikre best mulig oversikt over jordbruksareal, nedbygging og omdisponering.