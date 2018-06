Skuffende Avaldsnes-tap

To mål i første omgang var nok til å sikre seieren for Kolbotn hjemme mot Avaldsnes. Jentene fra Karmøy klarte aldri å komme tilbake. Dermed endte det med et 2-0-tap. Avaldsnes har startet sesongen svakt og ligger på 8. plass i Toppserien.