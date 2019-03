Skuffa over vraking

Tom Tvedt seier til NRK at han er skuffa over å vera vraka av valkomiteen som idrettspresident for ein ny periode, frå 2019 til 2023. Det er Sven Mollekleiv som er foreslått som ny idrettspresident. – Eg har veldig lyst på fire nye år, seier Tvedt.