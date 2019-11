Skuffa over Rogfast-utsetjing

På Kvitsøy er folk skuffa over at Rogfast-prosjektet er utsett på ubestemt tid. – Me er sjølvsagt skuffa. Nå har me venta på dette prosjektet i fleire tiår, seier ordførar Stian Giil Bjørsvik (Felleslisten KrF//Frie borgerlige).