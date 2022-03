Skriv til minister om Forsand

Ordførar i Sandnes, Stanley Wirak, har sendt brev til kommunalminister Bjørn Arild Gram om Forsand-delen av kommunen. Statsforvaltaren har konkludert med at gamle Forsand kommune bør inn i Strand. Wirak er usamd og seier at Nye Sandnes kommune er eit resultat av ei friviljug samanslåing som Stortinget med klårt fleirtal har bestemt to gonger. Ei utskiljing av Forsand vil også få konsekvensar for 200 kommunalt tilsette.