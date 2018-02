Skredet gikk ikke i Sirdal

Politiet melder nå at snøskredet søndag ettermiddag gikk cirka 500 meter fra parkeringsplassen til Tomannsbu i Hunnedalen. De skadde befinner seg på en hytte i nærheten. Det dårlige været gjorde at det tok tid for hjelpemannskapene å komme frem.