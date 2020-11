Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En av elevene som streiker, er Monica Monsen.

– Smitteverntiltakene har vært og er for dårlige. Det er trangt i gangene, og umulig å overholde regelen om en meter avstand. Man må presse seg forbi for å komme inn i klasserommet. Det har også vært for lite Antibac tilgjengelig.

Monsen sitter i dag hjemme på Storhaug. De som demonstrerer går i klasse 1MK, medier og kommunikasjon. Hun vet ikke hvor mange, men etter det NRK erfarer er det snakk om rundt ti personer.

– Skolene burde ha innført strengere tiltak. Delt opp i mindre grupper og hatt mer hjemmeundervisning. Men de sitter bare og venter på at noen skal bli smitta. Det er respektløst. Vi kan ikke bidra i dugnaden når det er så dårlig, sier Monsen.

TRANGT: Bergeland videregående skole i Storhaug bydel har 500 elever, og det er trangt om plassen i disse smitte-tider. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Kan ikke stenge

Elevorganisasjonen i Rogaland støtter streiken.

– Det psykososiale miljøet er ikke bra nok på grunn av smittefrykt. Det handler om å se alle elevene, så de kan føle seg trygge og være med i undervisingen, sier leder Sondre Undheim Lokøy.

Koronasmitten sprer seg nå i samfunnet generelt, også på Nord-Jæren. Stadig flere skoler er rammet av smitte, med elever og lærere i karantene.

Bergeland skole avd. Storhaug har 500 elever, og rektor Arild E. Helgøy innrømmer at det er trangt om plassen. Særlig nå når praksiselevene også er inne.

Men han verken vil eller kan stenge skolen.

– Vi følger retningslinjene. Så langt har både nasjonale og lokale helsemyndigheter ikke valgt å gå til rødt nivå, og innføre hjemmeundervisning.

FORSTÅR: Rektor Arild E. Helgøy ved Bergeland videregående skole forstår at elevene er bekymret, men sier skolen følger alle retningslinjer for smittevern. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Men går det ikke an å dele opp skoledagen, og ha færre elever samtidig på skolen?

– Nei, det har Kunnskapsdepartementet vært tydelige på. Vi kan ikke gjøre det på egen hånd.

– Er du enig i at gult nivå er nok?

– Vi mener det er viktig å holde elevene på skolen så lenge som mulig. Med digital undervisning er det vanskeligere å følge opp elevene.

Skolen har den siste uka innført hyppigere fylling av dispensere med Antibac. Siden august har de fulgt reglene for gult nivå. Elever og ansatte må holde seg hjemme om de er syke, og følge rådene om avstand og hygiene. Utenfor klasserommet må alle holde minst en meters avstand.

– Vi må ta på alvor hvis elevene er redde, og lytte, sier rektoren.

HJEMMESKOLE: Streikende elever ved Bergeland videregående samarbeidet i dag om skolearbeidet på Teams. Men de får ingen hjemmeundervisning. Foto: privat

Forstår frustrasjonen

Elevrådet ved skolen skal torsdag møte skoleledelsen for å diskutere situasjonen.

– Vi har lenge vært i dialog med ledelsen om smittevernsituasjonen. Det har vært flere tilfeller hvor elevene ikke har vært fornøyde, så vi forstår frustrasjonen, sier elevrådsleder Ava Støldal.

FORSTÅR: Elevrådsleder Ava Støldal ved Bergeland videregående skole skal id dag møte skoleledelsen for å diskutere smittesituasjonen. Foto: Erik Waage / NRK

Hun presiserer at det ikke er elevrådet som har tatt initiativ til streiken.

– Jeg støtter at de bruker sin rett til å protestere hvis de er misfornøyde. Det kan bli flere som streiker i morgen.

– Mener dere at det bør bli rødt nivå i skolen?

– Ikke helt ennå, men det hadde vært bra med et tilbud om hjemmeskole til de som er ekstra redde.

Lite smitte på skoler

Selv om mange elever er urolige, mener helsemyndighetene at det er trygt å gå på skolen.

– Skolen er nærmest den tryggeste plassen å være nå. Det er noen få tilfeller der det har vært smitte mellom elever, eller mellom lærer og elev, men det er mye mer smitte i familier og i tilknytning til fritidsaktiviteter, sier fylkeslege Janne Dahle-Melhus i Rogaland.

TRYGT: Fylkeslege Janne Dahle-Melhus i Rogaland mener det er trygt å gå på skolen. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

De fleste smittetilfellene som har oppstått på skoler har skjedd ved at smitten har kommet utenfra, ifølge fylkeslegen.

Hva som skjer med streiken på Bergeland er uvisst. Elevene har tenkt å holde seg hjemme også i morgen.

De risikerer ikke å få nedsatt ordenskarakter.

– Elever som holder seg hjemme på grunn av frykt for smitte, og leverer egenmelding, får gyldig fravær, men de får ingen hjemmeundervisning, sier Helgøy.