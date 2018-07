– Det er synlege flammar og det brenn kraftig. Det er også mykje vind i området og fare for at brannen spreier seg, opplyser vaktleiar John Helle i alarmsentralen for brannvesenet.

Brannvesenet har kalla ut helikopter i sløkkingsarbeidet, i tillegg til mannskap frå brannvesenet i Sirdal.

Skogbrannen er på toppen av eit fjell utan busetnad, men lenger ned mot Lunde er det hytter.

– Det er hytter på nedsida av fjellet. Kjem flammane nedover fjellsida, er det fare for spreiing til hytter, opplyser Helle.

Det blir rapportert om mykje vind i området. Det gjer faren stor for at brannen spreier seg raskt, ifølge brannvesenet.

Fleire meter høge flammar

Klokka 15.10 opplyser Helle at brannen har tatt seg kraftig opp.

– Det var fleire meter høge flammar, som er vanskeleg å gjera noko med, seier han.

To helikopter er på plass, i tillegg til sivilforsvaret og ein brannbil fra Rogaland brann og redning.

Den sterke vinden gjør at røyken strekkjer seg langt innover i distriktet. Brannvesenet får mange telefoner om røyk, langt frå staden der det brenn. Per nå er det ingen fare for busetnad, men brannvesenet er uroa for at brannen skal trekkje i retning av et dalføre i nærleiken med hytter.

Dei har satt opp sperringer, for å hindre at brannen skal spreia seg til hyttene, seier Helle.

Det var fredag 13. juli, altså for over to veker sidan, det tok til å brenna ved Lunde i Sirdal. For ei veke sidan melde brannvesenet at dei hadde god kontroll på brannen, men at det framleis ulma enkelte stadar i terrenget.

Laurdag blussa altså brannen opp igjen.

