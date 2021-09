Skjøt ut av vindu

Det var en mann i 20 årene, som er kjent av politiet fra før, som ble pågrepet etter en skyteepisode i Bergelandsgata i Stavanger onsdag morgen.

Ifølge politiet ble det skutt med et luftvåpen ut fra et vindu i leiligheten. Politiet har ingen opplysninger om at det er skutt, eller forsøkt skutt mot personer.