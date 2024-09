Fiskeridirektoratet har bestemt at skjelettet til Hvaldimir skal doneres til Naturmuseum og Botanisk hage ved Universitetet i Agder.

Det skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding.

– Saken har vekket stor offentlig interesse, og Fiskeridirektoratet anerkjenner derfor at det er av allmenn interesse at levningene beholdes for ettertiden, skriver Veterinærinstituttet.

NRK har tidligere omtalt at flere har ønsket å få deler av den avdøde kjendishvalen.